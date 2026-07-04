Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher é resgatada por equipe do Arcanjo após acidente em trilha na Grande BH

Operação foi realizada com a técnica de rapel

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Na tarde da última sexta-feira (3), a equipe do Arcanjo, serviço aeromédico integrado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), resgatou uma mulher de 39 anos que ficou gravemente ferida após sofrer uma queda na Cachoeira do Marumbé, em Macacos, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Operação foi realizada com a técnica de rapel. O helicóptero permaneceu pairando sobre o local enquanto um bombeiro desceu até a vítima, realizou a ancoragem e a içou até um ponto seguro, onde a aeronave conseguiu pousar.

  • Grande BH
  • Acidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.