Mulher é resgatada por equipe do Arcanjo após acidente em trilha na Grande BH

Na tarde da última sexta-feira (3), a equipe do Arcanjo, serviço aeromédico integrado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), resgatou uma mulher de 39 anos que ficou gravemente ferida após sofrer uma queda na Cachoeira do Marumbé, em Macacos, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Operação foi realizada com a técnica de rapel. O helicóptero permaneceu pairando sobre o local enquanto um bombeiro desceu até a vítima, realizou a ancoragem e a içou até um ponto seguro, onde a aeronave conseguiu pousar.