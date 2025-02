Secretaria Nacional de Trânsito desmente fake news sobre uso de cadeirinhas infantis

A Secretaria Nacional de Trânsito postou um vídeo em suas redes sociais oficiais para desmentir uma fake news sobre o uso de cadeirinhas no transporte de crianças. Segundo a secretaria, as regras permanecem as mesmas, ao contrário do que andou sendo divulgado. O uso de assento especial para crianças está no código de trânsito brasileiro desde 2008. Quem for pego transportando crianças sem o dispositivo de segurança adequado pode ser multado. A infração é considerada gravíssima.