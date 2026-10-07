Vídeo mostra carros e caminhões destruídos após batida na Grande BH

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões e outros veículos menores foi registrado na manhã desta quarta-feira (7), na BR-040, na altura de Nova Lima, na saída para Macacos. Segundo as primeiras informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, uma pessoa teria ficado presa às ferragens. Equipes da corporação estão em deslocamento para o local.