Vídeo mostra carros e caminhões destruídos após batida na Grande BH
Segundo bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens; engavetamento parou o trânsito no local
Um engavetamento envolvendo quatro caminhões e outros veículos menores foi registrado na manhã desta quarta-feira (7), na BR-040, na altura de Nova Lima, na saída para Macacos. Segundo as primeiras informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, uma pessoa teria ficado presa às ferragens. Equipes da corporação estão em deslocamento para o local.
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