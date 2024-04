A Hora da Venenosa: Gustavo Mioto fica irritado em show após fã gritar nome de Ana Castela Músico não gostou e chamou a atenção do fã; Ana Castela é ex-namorada do cantor

O cantor Gustavo Mioto ficou irritado com um fã durante um show em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele estava cantando em um casamento para poucos convidados, quando uma pessoa começou a gritar o nome da Ana Castela, ex-namorada dele, entre as músicas. Na primeira vez, todos riram e acharam engraçado. O artista chegou a publicar alguns momentos da festa. Mas, Mioto ficou tão incomodado que chamou a atenção do fã.