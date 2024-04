A Hora da Venenosa: sertanejos Maiara e Murilo Huff param bar no interior de Goiás Cantores participaram de gravação de DVD de outros artistas e resolveram descansar no estabelecimento

Os sertanejos Maiara e Murilo Huff pararam um bar no interior de Goiás após participarem de uma gravação do DVD da dupla Hugo e Alexandre. Logo após a apresentação, os cantores resolveram descansar no estabelecimento e atraíram a atenção dos fãs.