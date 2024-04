Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Proprietários e funcionários de uma academia localizada no bairro Jardim América, na região Oeste de Belo Horizonte, estão preocupados com a onda de criminalidade na região.

No primeiro furto, no dia 29 de março, os suspeitos renderam o vigia que fazia a segurança do local e conseguiram roubar objetos. Até as câmeras foram danificadas. Durante a segunda entrada dos assaltantes, na última quarta-feira (03), o alarme disparou e eles acabaram fugindo sem levar nada.