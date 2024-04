Asfalto cede e ônibus fica com roda presa em cratera em Ibirité (MG) Problema foi registrado no bairro Vila Ideal

Um ônibus quase foi engolido por um buraco que se abriu em uma rua no bairro Vila Ideal, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Parte do asfalto cedeu e uma das rodas do veículo ficou presa na cratera.