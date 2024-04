Caminhão-tanque tombado deixa rastro de destruição em casa de moradores em BH Veículo carregava 23 mil litros de combustível que vazou pela área residencial no bairro Goiânia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um caminhão-tanque tombado deixou um rastro de destruição na casa de moradores no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. O veículo carregava 23 mil litros de combustível que vazou pela área residencial. Nove pessoas ficaram feridas e o motorista morreu no momento do acidente.