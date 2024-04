Alto contraste

Um caminhoneiro morreu após o veículo que ele dirigia tombar no entroncamento da MG-05 com o Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. O caminhão-tanque explodiu e provocou um incêndio que atingiu um prédio, comércio e várias casas, deixando diversas pessoas feridas.