Carro é deixado na área de escape do Anel Rodoviário, em BH, após pane no veículo

Um carro precisou ser rebocado da área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, depois que o veículo foi deixado no local pela própria motorista na noite desta sexta-feira (15). De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher seguia no sentido centro quando o carro teve uma pane. Ela usou a área de escape e deixou o local em um carro de aplicativo. Segundo os militares, a mulher teria deixado o veículo porque a CNH estava vencida há mais 30 dias e o documento do veículo não era renovado desde 2020. Quando a polícia chegou, o marido da motorista estava no local. O veículo foi levado para um dos pátios do Detran.