Casal do interior de Minas se envolve em batida com ônibus em Belo Horizonte Eles estavam a caminho de uma consulta médica

Um carro se envolveu em uma batida com um ônibus em um cruzamento do bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26). Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido. No veículo, estava um casal que havia chegado do interior do estado para uma consulta médica na capital. Eles também não ficaram feridos.