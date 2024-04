Coruja morre após ter asa ferida por linha chilena em Belo Horizonte

Alto contraste

Uma coruja morreu após ter a asa ferida gravemente por uma linha chilena, nesta quinta-feira (26) em Belo Horizonte. Esse tipo de linha é usada para soltar pipa e tem um material cortante.

O animal ficou bastante machucado e caiu no terreno de uma casa do bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.A moradora tentou acionar instituições e órgãos que atuam no resgate de animais silvestres. Ela pediu ajuda para a vizinha que se chocou com o tamanho da coruja e da gravidade dos ferimentos.