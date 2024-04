DPMG e OAB orientam população em praça de BH sobre direitos de pessoas do espectro autista Órgãos disponibilizaram ônibus para atendimento gratuito na região central da capital mineira

A Defensoria Pública de Minas Gerais e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) orientaram nesta terça-feira (02) a população na Praça Sete, na região central de Belo Horizonte, sobre os direitos de pessoas do espectro autista. Os órgãos disponibilizaram um ônibus para atendimento gratuito neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo.