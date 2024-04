Homem morre baleado durante operação policial em BH De acordo com a PM, baleado tem passagens policiais

Um homem morreu baleado durante uma operação policial na Praça do Cardoso, no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a PM (Polícia Militar), ele já tinha passagens pela polícia.