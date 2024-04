Alto contraste

A pequena Liz, de dois aninhos, roubou a cena no show do pai, o cantor Léo Santana, no estádio Mineirão, neste sábado (23), em Belo Horizonte. Liz usou um look descolado e entregou carisma para o fãs.