Hora da Venenosa: Kauan, da dupla com Matheus, relembra travessia ilegal que fez para os Estados Unidos O cantor tinha apenas 17 anos e contou que tem traumas até hoje

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, contou que tem traumas com o que passou no deserto tentando entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. O sertanejo disse que foram ao todo 28 dias andando e que tinha apenas 17 anos na época.