Hora da Venenosa: Pedro Scooby não busca filhos no horário combinado e recebe críticas da ex O ex casal tem levado brigas para as redes sociais

Na Hora da Venenosa desta quinta-feira (21), foi mostrada a briga entre o ex -casal Luana Piovani e Pedro Scooby. A atriz usou as redes sociais para criticar a falta de compromisso do ex-marido, segundo Luana, o surfista pediu para mudar a data de buscar as crianças em cima da hora. Porém, ela já estava com uma viagem marcada e teve que pedir ajuda para uma amiga.