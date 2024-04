Hospital divulga estado de saúde das pessoas feridas no incêndio do caminhão-tanque em BH Motorista do veículo morreu no acidente e outras nove pessoas foram encaminhadas para hospital

O Hospital Pronto Socorro João 23 divulgou o estado de saúde das pessoas feridas no incêndio do caminhão-tanque, que tombou no entroncamento da MG-05 com o Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. O motorista do veículo morreu no acidente, uma pessoa foi atendida no local e outras nove foram encaminhadas para o HPS.

De acordo com o hospital, dessas nove pessoas feridas, são quatro homens, três mulheres e duas crianças. Seis vítimas, entre elas os dois menores, estão estáveis e em observação por inalar fumaça. Outro ferido também inspirou a substância tóxica, porém está em acompanhamento devido a uma fratura no membro inferior. A irmã desse homem está estável e teve 15% do corpo queimado.

O caso mais grave foi de um homem de 64 anos que teve a idade confirmada pela irmã. Ele teve 42% do corpo queimado. Segundo o pronto socorro, ele está estável e não corre risco de vida.