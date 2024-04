Idosa é flagrada agredindo papagaio após discussão com filhos em MG Animal foi levado para clínica veterinária e foi constatado um ferimento em uma das asas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma idosa de 80 anos foi flagrada agredindo um papagaio em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens gravadas pela filha dela, é possível ver a mulher arremessando a gaiola contra o chão várias vezes com a ave dentro. Em depoimento, a idosa disse que agrediu o animal depois de uma discussão com os filhos.

O papagaio foi levado para uma clínica veterinária onde foi constatado um ferimento em uma das asas, mas sem risco de morte. Um laudo sobre as condições de saúde da ave será emitido para ajudar no trabalho de investigação. De acordo com a mulher, o animal está sob tutela dela há cerca de 40 anos, e ela negou qualquer outra agressão ao bichinho.

O Código Penal Brasileiro estabelece que, nos casos de maus-tratos a animais, sejam eles silvestres, domésticos ou exóticos, a pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e a proibição da guarda.