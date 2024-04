Imóvel que pegou fogo em BH é isolado pelos bombeiros; casa tem risco de desmoronar Imagens das chamas no bairro Tupi, na região norte da capital mineira, assustaram os vizinhos

O imóvel que pegou fogo na noite desta quinta-feira (04), no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte, foi isolado pelos bombeiros. De acordo com os militares, a casa tem risco de desmoronar. As imagens das chamas assustaram os vizinhos.