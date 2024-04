Julgamento da morte do jogador de futebol Daniel Corrêa deve terminar nesta quarta (20) Atleta foi revelado no Cruzeiro e morreu em 2018, no Paraná

Está previsto para esta quarta-feira (20), o fim do julgamento dos acusados da morte do jogador de futebol mineiro Daniel Corrêa. Ele foi revelado no Cruzeiro e morreu no Paraná, em 2018. Neste dia de julgamento, a acusação e defesa irão apresentar os últimos argumentos.