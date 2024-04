Mercearia pega fogo no bairro Santa Tereza, em BH Incêndio começou durante a troca de um botijão de gás na cozinha

Uma mercearia, que também funciona como bar e restaurante, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20), em uma esquina das mais movimentadas do bairro Santa Tereza, região leste de Belo Horizonte. O incêndio começou na cozinha do local, enquanto trocavam um botijão de gás. O fogo foi contido rapidamente e não chegou a se alastrar para outras partes do estabelecimento.