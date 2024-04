Moradores fazem protesto na MG-010, na Grande BH devido a uma morte em confronto com a PM Em resposta, a comunidade interditou a via no sentido centro na tarde deste sábado (16), causando grande congestionamento na região

Um morador do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Grande BH, foi morto em confronto com militares na última sexta-feira (15). Em resposta, a comunidade interditou a MG-010 no sentido centro da cidade na tarde deste sábado (16), causando grande congestionamento na região. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar focos de incêndio provocados por pneus queimados. A Polícia Militar está presente no local e tenta negociar com os manifestantes a liberação da via.