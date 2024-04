Alto contraste

Um pedestre foi atropelado por um carro na manhã desta terça-feira (26), na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua dos Tamoios, no centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia, a motorista do carro não conseguiu parar e atingiu o homem, de 43 anos, que teria atravessado a avenida mesmo com o sinal aberto para os carros.