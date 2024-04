Parentes de alunos reclamam de trânsito na porta de escola infantil na região nordeste de BH Movimentação de carros e ônibus trazem perigo para as crianças, dizem os familiares

Pais e avós de alunos de uma Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) na região nordeste de Belo Horizonte reclamam da confusão do trânsito na porta da escola. A rua em frente é bastante movimentada e ainda há uma garagem de ônibus do outro lado da via.