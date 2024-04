Prefeitura interdita empresa por despejar resíduos e provocar mau cheiro em córregos de BH

Alto contraste

A Prefeitura de Belo Horizonte interditou, nesta sexta-feira (22), a empresa suspeita de despejar irregularmente resíduos em redes de esgoto e causar mau cheiro nos córregos Olaria e Jatobá.

A decisão foi tomada com base em um parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vistoriou a estrutura, após denúncias de moradores.

"No relatório da vistoria realizada nessa segunda-feira (18) pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, consta que a empresa atua com descontrole operacional, inadequações e precariedade das instalações. O documento traz a recomendação de interdição total da atividade do estabelecimento, considerando o risco de degradação ao meio ambiente. O parecer técnico ainda aponta indícios de ineficiência do sistema de tratamento de efluentes ou de lançamento sem tratamento em rede de esgoto da Copasa, com possibilidade de contaminação do solo, vegetação, ar (emissão de odores) e do curso d’água", informou a prefeitura.

Ainda de acordo com o município, a empresa LOCTR - Tecnologia de Resíduos LTDA, localizada no Distrito Industrial do Vale do Jatobá, foi autuada três vezes nos últimos cinco meses. Uma delas resultou em multa de R$ 52,1 mil por parte da prefeitura. Segundo o município, a companhia também foi multada pela Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) neste mês.

A reportagem tenta contato com a empresa interditada.

Na manhã desta sexta-feira, moradores de vários bairros da região do Barreiro fizeram um protesto contra a suposta ação irregular da empresa e o mau cheiro causado pelo problema.