Prende homem suspeito de matar a namorada em Santa Luzia (MG) O crime aconteceu na última sexta-feira e o suspeito foi preso em Senhora dos Remédios, no interior do estado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem suspeito de matar a namorada no bairro São Cosme, em Santa Luzia, na Grande BH, foi preso em Senhora dos Remédios, cidade localizada a 180 km de Belo Horizonte. O crime foi cometido na madrugada de sexta-feira (22).da da polícia no local. Ele foi preso no sábado (23), após a Polícia receber informações de que ele estaria escondido na casa da irmã.