Promotor de Justiça que teria chamado advogada de "galinha garnisé" em MG é denunciado no CNMP Homem ainda teria dito que ela faria "striptease" durante julgamento no TJMG

O promotor de Justiça, Francisco Santiago, que teria chamado uma advogada de “galinha garnisé”, é denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público. O homem ainda teria dito que ela faria “striptease” durante um julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As ofensas do promotor contra a criminalista Sarah Quinetti constam na ata da audiência. Durante a sessão, ela chegou a gravar um vídeo.