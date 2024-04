Ruas são alagadas e avenidas bloqueadas após temporal no bairro Estoril, em BH Região foi uma das mais afetadas pela chuva; choveu 9,7% do esperado para o mês

Ruas foram alagadas e avenidas bloqueadas após o temporal desta terça-feira (03) no bairro Estoril, na região oeste de Belo Horizonte. O local foi uma das mais afetadas pela chuva. De acordo com a Defesa Civil, choveu 9,7% do esperado no mês de abril.