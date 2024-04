Minas Gerais |Do R7

BH pode ter o segundo maior volume de chuva do ano, alerta Defesa Civil Temporal previsto para a cidade de ocorrer entre esta sexta-feira (22) e o sábado (23), acompanhado por rajadas de vento

(Divulgação/ Defesa Civil Municipal)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para fortes temporais na cidade, entre esta sexta-feira (22) e a manhã deste sábado (23). Segundo o órgão, o volume esperado é o segundo maior previsto este ano para o município.

O volume de chuva esperado é de 50 a 70 milímetros. O temporal deve ser acompanhado por rajadas de vento de até 60 km/h.

No dia 24 de janeiro deste ano, que teve o maior alerta da Defesa Civil, a precipitação esperada foi de 60 a 80 milímetros.

No dia 23 de janeiro, o temporal que atingiu a cidade causou diversos alagamentos. Na época, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 160 chamados. Sobre o episódio, a prefeitura havia alegado a ocorrência de um grande volume de chuva e falta de escoamento causada por bueiros sujos.

Os moradores da capital mineira podem receber alerta de risco para fenômenos metereológicos pelo Canal da Defesa Civil no WhatsApp, neste link: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

A população também pode receber as informações por SMS. O cadastro deve ser feito enviando uma mensagem de texto com o número do CEP da rua onde mora para o número 40199.

Veja as dicas de segurança da Defesa Civil para o momento de chuva:

- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.