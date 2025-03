“Cabe a mim continuar o trabalho que ele fez”, diz Damião ao falar sobre legado de Fuad Vice-prefeito prometeu dar continuidade a projetos iniciados pela gestão do colega de chapa morto nesta quarta-feira (26) Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 27/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h14 ) twitter

Vice-prefeito prometeu dar continuidade a projetos iniciados pela gestão de Fuad Noman Reprodução/Record Minas

Álvaro Damião (União Brasil), vice-prefeito da capital mineira, destacou pontos em comum que tinha com o prefeito Fuad Noman, ao discursar em homenagem ao político durante o velório nesta quinta-feira (27), no saguão da Prefeitura de Belo Horizonte. Damião citou as origens humildes e a parceria entre eles durante a campanha eleitoral, ao falar sobre o legado. Noman morreu vítima de complicações de um câncer no testículo, nesta quarta-feira (26).

“Fuad veio de uma origem muito humilde no Padre Eustáquio. Eu de uma origem muito humilde no Concórdia. Somos duas pessoas que chegaram à prefeitura através do trabalho. Trabalho é o que justifica, é o que nos ajuda, é o que nos ensina, é o que nos mostra. A gente vai trabalhar 24 horas por dia para honrar o mandato conquistado pelo Fuad”, declarou.

A aproximação entre eles aconteceu durante a campanha. “A campanha foi muito difícil, uma campanha muito dura. A dele também, com ele candidato, com ele vendo o nome dele na urna, ele falava isso. O sonho dele de ser aprovado pela maioria das pessoas, de entrar na prefeitura como prefeito eleito. Então, quando vê o reconhecimento das pessoas, todas essas pessoas vindo aqui dar o último adeus ao Fuad, para nós é o que paga a nossa passagem pela terra. É o que nos realiza”.

Álvaro citou um dos compromissos de campanha, ao lembrar da responsabilidade pública de Fuad. Ao visitar o hospital do câncer, Noman, que lutava contra a doença na época, destacou que gostaria de oferecer um tratamento digno a toda a população, semelhante ao que ele recebia.

‌



O prefeito contou que esteve ao lado de Fuad durante o tratamento. “Eu estava presente junto com ele. Nas últimas semanas, menos. Porque você tem que respeitar que aquele momento é da esposa, do filho. Eu estava lá sempre. Ser recebido como fui recebido ontem, pela dona Mônica, é o que vale na vida. Quando ela agradece, quando ela olha pra mim e fala ‘as últimas palavras dele, as últimas pessoas citadas por ele, tem o seu nome, ele gostava muito de você. A identificação de vocês foi muito grande, Álvaro. O que você fez?’ A gente é verdadeiro”, conta.

Damião reforçou que levará o legado do político para a administração da cidade. “Quando eu for inaugurar qualquer obra em Belo Horizonte, é Fuad e Damião, porque começou tudo com ele. As obras começaram com ele. Cabe a mim continuar o trabalho que ele fez. É o que a gente vai fazer”, declarou.

O político destacou ainda que pretende entregar a cidade que Fuad queria, com o planejamento que foi aprovado pela população.

