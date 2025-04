Carregamento com drogas, armas e dinheiro é interceptado pela PM, em Contagem, na RMBH Material que estava armazenado em fundo falso de veículos foi entregue na sede da Polícia Federal de Belo Horizonte Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 17/04/2025 - 02h22 (Atualizado em 17/04/2025 - 03h03 ) twitter

Denúncia anônima levou os militares até o grupo criminoso e três homens foram presos Polícia Militar Rodoviária

Militares do Grupo Tático Rodoviário impediu no final da noite dessa quarta-feira (16) um carregamento de drogas e apreendeu grande quantidade de entorpecentes, armamento pesado e dinheiro em fundo falso de veículos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma denúncia anônima ajudou na localização dos envolvidos em uma organização criminosa na região do bairro Nova Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local denunciado os policiais encontraram dois carros e três envolvidos de 38, 40 e 46 anos, todos sob suspeita de participação no esquema criminoso. Após buscas no interior dos automóveis, foram encontrados um saco contendo 25 barras de cocaína e 59 barras de crack, além de dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o armamento e a munição estavam armazenados dentro de uma casa em construção no mesmo bairro. Uma mulher e dois homens foram presos. No imóvel, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas Glock 9mm, 02 balanças, 17 carregadores de diversos calibres, 127 munições de calibre ponto 40 e 300 munições de calibre 5.56. Dentro de um fundo falso localizado em uma caminhonete, os agentes encontraram duzentos e oitenta e seis mil reais embalados e prontos para transporte.

O material foi apreendido e os suspeitos encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde a ocorrência foi encerrada.

