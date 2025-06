Carreta tomba e interdita BR-381, em Itatiaiuçu (MG) De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi totalmente interditada no sentido Belo Horizonte Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas, e Núbia Roberto, da RECORD MINAS 21/06/2025 - 11h11 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h11 ) twitter

Uma carreta tombou durante a manhã deste sábado (21), em Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. O acidente ocorreu na BR-381, altura do km 527.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi totalmente interditada no sentido Belo Horizonte. Segundo a Autospita Fernão Dias, concessionária que administra a via, o congestionamento é de 4 quilômetros.

