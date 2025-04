Criança de três anos morre afogada durante festa em sítio de Contagem (MG) Equipe médica tentou reanimar o garoto, mas não tiveram sucesso; Polícia Civil investiga o caso Minas Gerais|Do R7, com Leandro Wagner, da Record Minas 14/04/2025 - 08h24 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h33 ) twitter

Reprodução/Google Street View

Um menino de apenas três anos morreu afogado na tarde deste sábado (13), em uma piscina durante uma festa de “chá revelação” em um sítio localizado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe e o padrasto do menino participavam da comemoração no local desde o dia anterior. No momento do acidente, a mãe da criança estava em outro local, enquanto o padrasto, que estava com José Miguel à beira da piscina, teria dormido.

Duas testemunhas que estavam próximas à piscina relataram que perceberam a ausência do menino após algum tempo e passaram a procurá-lo. Logo depois, avistaram o corpo submerso na piscina. O padrasto retirou a criança da água, mas ela já estava inconsciente e sem respirar.

Familiares ainda tentaram acionar o SAMU, mas, segundo relataram, as chamadas estavam sendo redirecionadas para o serviço de Belo Horizonte. Diante disso, eles levaram a criança ao Hospital Municipal de Contagem (HMC), onde deu entrada já sem pulso. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. Segundo a PM, a mãe e o padrasto do menino estavam em estado de choque e não conseguiram prestar depoimento completo.

