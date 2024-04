Criança é suspeita de editar foto e trocar rosto de colega negra por imagem de macaco em BH

Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Vítima teria sido convidada a tirar foto com as colegas (Reprodução / Record Minas)

Uma criança é suspeita de editar uma foto e colocar a imagem de um macaco sobre o rosto de uma colega de escola, em Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga o caso. A imagem, segundo a mãe da garota, foi publicada em uma rede social.

O caso aconteceu na Escola Municipal Governador Ozanam Coelho, localizada no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste da cidade, no dia 22 de março. As famílias das crianças envolvidas na ocorrência se reuniram com representantes da escola nesta quarta-feira (27).

Segundo a mãe da vítima, a situação começou quando a garota estava escovando os dentes no banheiro do colégio. Ela foi convidada por outras três colegas para tirarem uma foto juntas. Os quatro alunos posaram em frente ao espelho. Em seguida, a garota responsável por fazer a foto teria publicado a imagem editada em uma rede social.

A mãe contou à reportagem que a filha chegou em casa chorando no dia do episódio. A mulher disse que esteve na escola na segunda-feira (25) e foi informada por uma monitora que estava ciente do ocorrido e havia pedido a remoção da foto na internet, mas a estudante responsável pela imagem teria desobedecido.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte informou que “está acompanhando o desenrolar dos fatos, dando todo o suporte para a escola por meio da Gerência de Clima Escolar e da Gerência de Relações Étnico-Raciais”.

A pasta orientou a direção da escola a acionar o Conselho Tutelar “para dar suporte à família da criança que fez a agressão”. “A SMED reitera o seu compromisso de atuar sempre na prevenção e orientação pedagógica em casos como esses envolvendo crianças da rede”, concluiu a prefeitura em comunicado.