Entenda trajetória da mineira que teria 'inventado' ser a 1ª brasileira a viajar pela Nasa Laysa Peixoto Sena Lage ficou conhecida após identificar um asteroide em 2021; Nasa negou vínculo da mineira com a instituição Minas Gerais|Lucas Eugênio e Maria Luiza Reis, do R7 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 )

Laysa Peixoto Sena Lage ficou conhecida após identificar um asteroide; NASA negou vínculo da mineira com a instituição Reprodução/Redes Sociais

Laysa Peixoto Sena Lage, mineira que anunciou ser a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço, ficou conhecida após identificar um asteroide em 2021. À época, a moradora de Contagem (MG), era aluna do curso de física na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Nesta quarta-feira (11), Laysa foi questionada sobre a veracidade do anúncio após a NASA negar que a brasileira tenha vínculo com a instituição. Veja a trajetória dela até o comunicado de que ela viajaria ao espaço.

Como a brasileira ficou conhecida?

Laysa Peixoto ganhou destaque após identificar um asteroide, em setembro de 2021, que foi batizado com as iniciais dela - chamado de LPS003. Na época, ela era estudante do segundo período de Física na UFMG.

O que aconteceu após a descoberta?

Com o destaque, Laysa foi reconhecida por instituições públicas, como a Câmara Municipal de Contagem e o Ministério da Ciência e Tecnologia, e anunciou ter concluído um curso de astronauta cadete na Wogel Space Lab.

Em maio de 2022, a mineira contou nas redes sociais que visitaria a Nasa, onde concluiria o treinamento de astronauta. No mês seguinte, Laysa postou uma arte com a sigla da AEB (Agência Espacial Brasileira), que a parabeniza por ter sido selecionada para o Advanced Space Academy - um curso de preparação imersiva em ciência, engenharia, tecnologia e matemática da US Space & Rocket Center.

‌



De acordo com a instituição, os alunos são submetidos a exercícios para treinamento de astronautas, com desafios de engenharia e atividades de trabalho em equipe que criam uma simulação de uma missão especial de duração estendida.

Em julho do mesmo ano, Laysa posta nas redes sociais que finalizou o curso, como tripulante da expedição 36. No post, ela publica fotos do treinamento. Na época, ela concedeu entrevista à RECORD Minas e disse “é uma sensação muito boa, gratificante, saber que eu faço parte de tudo isso. Eu tenho muita vontade de ir para o espaço, é um grande sonho”.

‌



Em maio de 2023, a brasileira publicou no perfil do Instagram que foi aceita no prestigiado programa NASA L’SPACE Academy.

Como integrante da instituição, em outubro de 2023, Laysa publica que está trabalhando no desenvolvimento de um projeto que tem como objetivo extrair água da subsuperfície da Lua para reduzir a dependência dos recursos naturais da Terra e prolongar a duração das missões espaciais.

‌



Em junho deste ano, a mineira anunciou ser a primeira mulher brasileira a viajar para o espaço. Na publicação, Laysa conta que fará parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur, em 2029.

Polêmica

Com o anúncio de que seria a primeira brasileira a viajar para o espaço, a NASA declarou que Laysa não é funcionária, pesquisadora principal nem candidata a astronauta pela instituição. O órgão esclareceu ainda que o programa frequentado por ela não é um estágio ou emprego na NASA.

Segundo informações da NASA, para ser um astronauta é necessário:

Ter um diploma de mestrado em uma área STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), incluindo engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação ou matemática, obtido em uma instituição credenciada;

Ter no mínimo três anos de experiência profissional relacionada, adquirida após a conclusão do grau (ou 1.000 horas como piloto comandante, com pelo menos 850 dessas horas em aeronaves a jato de alto desempenho, no caso de pilotos);

Ser capaz de passar com sucesso no exame físico da NASA para voos de longa duração.

A reportagem também apurou a informação que constava em uma rede social de Laysa, na qual ela se vinculava a um mestrado em Ciências da Computação na Columbia University. Segundo a Universidade, não foi localizada nenhuma informação sobre a mineira nos registros da instituição. Na tarde desta quarta-feira (11), a página de Laysla na rede social não foi mais encontrada. Além disso, Laysa não concluiu o curso de graduação em Física na UFMG.

Segundo a assessoria de Laysa, ela permaneceu na UFMG de 2021 a 2023, quando se transferiu para a Manhattan College (Manhattan University), em Nova Iorque, Estados Unidos. A reportagem apura se Laysa concluiu algum curso na Universidade americana.

O voo anunciado por Laysa é da Titans Space, uma empresa privada do setor aeroespacial, que planeja uma missão para 2029, comandada pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur, em 2029. No entanto, Laysa não consta na lista de astronautas disponibilizada no site oficial do site. A reportagem procurou a Titans Space para esclarecer se e em quais condições Laysa teria sido convidada para integrar a missão espacial, mas ainda não obteve retorno.

A reportagem procurou a Administração Federal de Aviação, que informou que a Titans Space não possui licença da FAA para operações comerciais de voos espaciais tripulados.

Confira a nota de Laysa na íntegra:

“Após cursar o ensino médio técnico em Informática na FUNEC, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Física. A matrícula foi feita após o Enem 2020, com os estudos sendo iniciados em 2021 devido a pandemia. Laysa permaneceu na UFMG de 2021 a 2023, quando se transferiu para a Manhattan College (Manhattan University), em Nova Iorque, Estados Unidos.

Durante sua formação, participou do programa NASA L’Space, aberto a jovens estudantes e profissionais da área, com objetivo de aprendizado de propostas tecnológicas para a NASA. Durante o curso, os alunos desenvolvem propostas de projetos de estudo, e o de Laysa Peixoto foi aceito - Project Investigator - AquaMoon, NPWEE, Proposal para a Nasa.

Em um post em 2023 no Instagram, Laysa postou uma foto mostrando o nome do programa e nunca afirmou que trabalhava para à Nasa, mas que liderava equipes no programa L’SPACE. A participação no programa L’Space gera dois certificados: Nasa NPWEE e Nasa Mission Concept Academy.

Em 2022 Laysa concluiu o curso Advance Space Academy, feito no Alabama, um treinamento que acontece no Marshall Space Flight Center e U.S. Space and Rocket Center, que contou com a presença do Astronauta Larry DeLucas na formatura da Expedicao 36 do Advanced Space Academy.

Laysa também possui os seguintes cursos de formação no MIT: Machine Learning, Modeling, and Simulation Principles - ministrados online.

Laysa foi selecionada pela Titan Space para se tornar uma astronauta de carreira, atuando em voos espaciais tripulados para estações espaciais PRIVADAS e para futuras missões tripuladas a lua e para Marte. O único vinculo indireto do vôo em relação à NASA, é que será comandado pelo astronauta veterano Bill McArthur. Vale esclarecer que somente cidadãos americanos podem ser selecionados como astronautas de carreira da NASA.

No dia 11/06/2025, o site da Titan Space se encontra desatualizado, informação confirmada através do representante da Titans Space, Neal Lachman, que também confirmou a entrada de Laysa na formação da empresa.

Outras conquistas relevantes:

Medalha de Mérito do MCTI e do Patrick Miller da NASA/IASC pela detecção do Asteroide 2021 PS59, recebida por Marcos Pontes na época, mérito Educacional Carlos Drummond de Andrade,na Câmara de Contagem, em 2021.

Medalha de Prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e selecionada para a etapa internacional (2020-2021).

Bolsa de estudos para piloto pela empresa VelAir, em Belo Horizonte, através de certificados e méritos acadêmicos.

Selecionada em 2023 para ir a Washington DC, participar de um encontro regional de jovens líderes da United Nations Foundation com sponsorship.

No anúncio feito no Instagram, a única declaração dada até o momento(11/06), não tendo conferido nenhuma entrevista até então, Laysa explica que foi selecionada como astronauta pela empresa privada Titans Space.

Em nenhum momento existe uma citação a NASA, ou que seria uma astronauta da agência. O post nunca foi editado.

Está explícito e claro: Laysa foi selecionada para se tornar astronauta de carreira pela Titans Space, que terá como comandante da missão, Bill McArthur, um astronauta veterano da Nasa - única menção feita sobre a NASA no post.

Em post feito em 23/05/2023, em que Laysa segura o laptop mostrando o nome específico do programa da Nasa do qual participou, o L’SPACE Academy, foi confirmada a sua participação pelo NASA L’SPACE Program."

