Estudantes estouram rojão em corredor de escola e causam pânico em Belo Horizonte

Funcionários e outros alunos ficaram muito assustados com estouro de rojão Reprodução/Record Minas

Dois alunos de 16 anos da Escola Estadual Augusto de Lima, localizada na Avenida Contorno, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, causaram pânico ao acenderem um rojão no corredor da instituição na manhã desta quarta-feira (27). O artefato explodiu no intervalo das aulas e causou correria. Funcionários e outros alunos ficaram muito assustados. Ninguém ficou ferido. (Veja o vídeo)

O caso foi registrado por volta das 9h45, quando a vice-diretora acionou a Patrulha Escolar da Polícia Militar após a explosão e percebeu muita fumaça saindo do banheiro.

De acordo com a PM, os dois alunos envolvidos com a explosão foram registrados pelas câmeras de monitoramento da escola, inclusive quando um deles acendeu o pavio e arremessou a bomba.

Um dos estudantes confirmou ter levado o artefato para a escola, mas alegou que a intenção era usá-lo em um jogo. No entanto, o colega teria sugerido acendê-lo no banheiro. O adolescente contou ter comprado o rojão em uma loja no hipercentro da capital mineira.

‌



Os estudantes foram retirados da sala e encaminhados à direção e seus responsáveis chamados na escola pela direção.

Durante a abordagem, foi encontrado na mochila do adolescente que levou o rojão para a escola, um canivete, um soco inglês, um garfo em formato de tridente e um isqueiro. Já o aluno que acendeu e arremessou o rojão não portava objetos proibidos.

‌



A mãe do jovem que foi filmado acendendo e arremessando o artefato relatou que o filho tem laudo com diagnóstico de autismo em grau leve e que ele é facilmente influenciado por colegas da escola e amigos.

Ninguém ficou ferido, mas o incidente causou grande susto entre alunos e funcionários. Os pais dos adolescentes foram chamados à escola após o ocorrido e, juntamente com os filhos, foram encaminhados à Delegacia de Menores. Os materiais apreendidos foram levados para análise.

‌



A direção da escola reforçou que mantém um circuito de segurança para monitorar situações de risco e que tomará as medidas cabíveis para evitar novos incidentes. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Veja o flagrante da explosão do rojão:

