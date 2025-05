Familiares de “Zoião” relatam angústia por desaparecimento em Baldim (MG) Ele e “Duzinho”, grandes amigos, estão desaparecidos desde o dia 11. Familiares relatam uso de remédios para controlar pressão por conta da falta de notícias Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 23/05/2025 - 20h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última pista é de que Duzinho teria recebido uma ligação que o deixou nervoso Arquivo Pessoal/ Reprodução

Familiares de Edmar Azevedo, conhecido como “Zoião”, estão angustiados com a falta de notícias após o desaparecimento dele e do amigo fazendeiro, Cândido Martins, conhecido como “Duzinho”. Almiro Machado, irmão de Edmar, conversou com exclusividade com a RECORD MINAS e o R7 pela primeira vez.

O desaparecimento já dura 13 dias, e Almiro conta que uma irmã dele está tendo que tomar remédios para pressão por conta da falta de notícias. “Nós ficamos sabendo do caso desde o dia 14, por maio do pessoal de lá que entrou em contato com uma irmã minha, que mora no interior. A gente está apreensivo, sem saber o que está acontecendo. A minha irmã está tendo até que tomar remédio para pressão por conta disso”, explicou.

Edmar é o irmão caçula. Vendedor nato, ele vendia de madeira até carros. Não era casado e nunca teve filhos. Por conta da correria da vida, Almiro conta que ele e o irmão trocavam poucas mensagens, a última foi antes da páscoa. Ele descreve o irmão como uma pessoa boa e sem desafetos.

“Ele nunca teve desafetos. As vezes a gente brigava, ele sumia e voltava falando: ‘você é meu irmão, devo muito a você’. Ele é muito comunicativo e falante. A gente espera que ele dê notícia para acabar com essa angústia que a gente está vivendo há quase 15 dias”, espera Almiro.

‌



O Caso

Um mistério ronda o desaparecimento de Edmar e Duzinho em Vargem Grande, distrito de Baldim. Na casa que fica na fazenda de Duzinho, familiares encontraram o carro dele com um vidro quebrado, gotas de um líquido vermelho que se assemelha a sangue e a casa toda revirada. Nathan Maia, sobrinho do fazendeiro, ainda encontrou uma roupa do tio em um matagal, uma bota e uma munição calibre .38.

‌



“Dentro do carro tinha uma caixa de papelão que estava amassada e com mancha de sangue. A chave estava no carro, os documentos do Edmar também estavam veículo”, disse no vídeo feito ao chegar no local.

Nathan contou que moradores do distrito sentiram falta dos dois um dia depois do desaparecimento. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas na região, inclusive em lagos próximos, mas nada foi encontrado. O caso ficou, então, a cargo da Polícia Civil que já fez perícia no local para tentar elucidar o que aconteceu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp