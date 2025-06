“Foram 55 horas de viagem”: Damião desembarca em MG após isolamento em bunker em Israel Prefeito de BH viajou acompanhado de outros representantes brasileiros para conhecer sistemas de segurança no país Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7Minas 18/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h15 ) twitter

Álvaro Damião (União), prefeito de Belo Horizonte, desembarcou na tarde desta quarta-feira (18) no Aeroporto Internacional em Confins, na região Metropolitana. O político retornou ao Brasil depois de precisar se isolar em um bunker durante bombardeios em Israel, após a escalada do conflito entre o Irã e o país.

Damião viajou acompanhado de outros representantes brasileiros para conhecer sistemas de segurança. O chefe executivo municipal chegou à Israel no domingo (08) e retornaria no dia 20, mas a viagem foi encurtada devido ao conflito. Na madrugada de sexta-feira (13), o grupo foi levado pela primeira vez a um bunker.

“Você entra no bunker, você ouve barulho, às vezes sente o chão tremer, sem saber se aqueles mísseis que estão sendo jogados vão atingir o local onde você está. Ninguém tem ideia disso quando está no bunker. O que passa na cabeça é que são seus últimos dias ou suas últimas horas. E você dormir todos os dias com esse, com a lembrança do dia anterior, era pedir a Deus para que fosse como no dia anterior, que a gente fosse para o bunker e pudesse sair de lá. Momento terrível para todos nós. Nunca imaginávamos passar por isso”, detalhou o político.

Para sair de Israel, a comitiva deixou Kfar Saba na segunda-feira (16), atravessou a Jordânia por terra e chegou à Arábia Saudita, onde embarcou em um vôo particular para o Brasil.

O avião foi viabilizado pelo filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também integrava a comitiva. Como a aeronave não tem autonomia para fazer um voo direto para o Brasil, duas paradas para reabastecimento foram programadas. A primeira delas em Palma de Mallorca, na Espanha, e a segunda em Cabo Verde, na África.

Os passageiros desembarcaram em Natal (RN) durante a manhã. Na cidade, Damião pegou o vôo para Confins.

“Foram 55 horas de viagem de lá, da saída de Kfar Saba, onde estávamos, até chegar aqui ao aeroporto de Belo Horizonte. Agradecer mais uma vez a Deus por tudo que ele nos proporcionou e as imensas mensagens de carinho e orações para que a gente pudesse voltar ao nosso país. E agora é trabalhar porque tem muito trabalho por aqui”, contou o prefeito.

Entenda o caso

Damião e outros 17 representantes políticos brasileiros precisaram se abrigar em um bunker, em Israel, desde sexta-feira (13), para se protegerem de bombardeios do governo iraniano em resposta ao ataque realizado por Israel, na noite de quinta-feira (12).

Os representantes públicos brasileiros foram ao país convidados pelo governo israelense para conhecer o sistema de segurança do país. Eles chegaram no dia 8 de junho e a previsão é que voltassem no dia 20 desse mesmo mês. No entanto, diante do cenário atual, a comitiva decidiu que voltaria ao Brasil assim que possível.

O conflito chegou ao sexto dia nesta quarta-feira (18). Ao menos 224 pessoas morreram no Irã e outras 24 em Israel, segundo os governos locais.

