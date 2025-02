Fuad Noman tem previsão de alta do CTI após 25 dias internado Prefeito de Belo Horizonte está na UTI do Hospital Mater Dei desde 3 de janeiro Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 28/01/2025 - 17h24 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h26 ) twitter

O político, de 77 anos, foi hospitalizado por quadro de insuficiência respiratória aguda causada por uma pneumonia.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresenta melhora gradativa no quadro clínico e poder ter alta do CTI - Centro de Tratamento Intensivo durante as próximas 24 horas. A atualização foi registrada em novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (28). Noman está internado há 25 dias, desde 3 de janeiro, no Hospital Mater Dei, na região Centro-sul de BH. O político, de 77 anos, foi hospitalizado por quadro de insuficiência respiratória aguda causada por uma pneumonia.

Durante o longo período de internação, o gestor municipal da capital mineira precisou ser entubado duas vezes e realizou um procedimento de traqueostomia percutânea, que auxulia a chegada de ar aos pulmões. Além disso, Fuad vinha realizando sessões de fisioterapia respiratória, motora e neurológica. Por conta do tratamento, Noman precisou se afastar das suas obrigações administrativas. De licença médica, o vice-prefeito Álvaro Damião (União) assumiu o comando do Executivo Municipal interinamente. O afastamento de Fuad, que já foi estendido uma vez, vai até o dia 02 de fevereiro.





*Sob supervisão de Bruno Menezes