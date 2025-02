Minas Gerais terá aumento de 142% de radares em rodovias estaduais Abertura das propostas de licitação está marcada para 10 de fevereiro Minas Gerais|Do R7, com Record Minas 28/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudos técnicos realizados antes da instalação dos radares identificam pontos críticos das rodovias Reprodução/Record Minas

As rodovias estaduais de Minas Gerais terão reforço na segurança em 2025 com a instalação de 764 novos controladores e redutores eletrônicos de velocidade. A ação, parte de um programa estratégico do governo estadual, foi anunciada após a publicação de um edital no final de dezembro de 2024.

Com os novos equipamentos, o número total de radares nas estradas mineiras passará de 536 para cerca de 1.300, representando um aumento de 142% e um investimento de mais de R$ 313 milhões. A abertura das propostas de licitação está marcada para 10 de fevereiro.

Estudos técnicos realizados antes da instalação dos radares identificam pontos críticos das rodovias onde o controle eletrônico é mais eficaz. Segundo dados do Governo de MG, entre 2011 e 2024, o número de acidentes em trechos monitorados por radares caiu 77%. Nos pontos administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), houve uma redução de 22 mil para cerca de 5 mil acidentes anuais.

Novas tecnologias

Uma novidade é a modernização dos sistemas: os radares terão capacidade de leitura automática de placas, coleta de dados de tráfego e análise de informações para subsidiar melhorias nas rodovias. Além disso, o DER-MG promete maior transparência ao divulgar em seu site informações detalhadas sobre os equipamentos, incluindo localizações, velocidades regulamentadas e dados sobre os modos de operação. Os novos radares serão implementados em sete lotes regionais

‌