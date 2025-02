Homem é baleado após sofrer acidente em Contagem (MG) Testemunhas disseram que uma briga de trânsito seria a motivação do crime Minas Gerais|Leandro Wagner 03/02/2025 - 03h51 (Atualizado em 03/02/2025 - 03h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é baleado após sofrer um acidente de trânsito em Contagem

Um homem de 37 anos foi baleado, após se envolver em um acidente de trânsito, na noite desse Domingo (2), na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no bairro Cidade Industrial em Contagem.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, uma briga de trânsito teria se iniciado ainda no Anel Rodoviário da capital Belo Horizonte. Uma testemunha que estava no carro Honda City, informou aos militares, que nas proximidades com a Avenida Amazonas, um carro modelo Fiat Pálio branco teria fechado o carro deles. Em seguida, um dos ocupantes do Pálio atirou na direção do veículo em que estavam. Quando os carros seguiam pela Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no sentido Betim, já nas proximidades da Praça Louis Ensch, o veículo Pálio bateu na traseira do carro Honda City. O condutor então perdeu o controle de direção, vindo a invadir a contramão de direção e se chocou contra uma caminhonete que seguia no sentido contrário. Duas pessoas ficaram feridas neste acidente.

Minutos depois quando ás vítimas eram socorridas e agentes de trânsito da Transcon sinalizava a via, os dois ocupantes do veículo Pálio retornaram ao local e armados atiraram novamente na direção das pessoas que se envolveram no acidente. Foi neste momento que o condutor do carro Honda foi baleado no tórax e no braço direito. A viatura da Transcon também foi atingida no para-brisa.

Os ocupantes do carro fugiram e ainda são procurados pela PM. As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal de Contagem.

Dentro do carro a Perícia da Polícia Civil encontrou três pinos de cocaína.