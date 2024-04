Homem em situação de rua é encontrado morto com ferimento na cabeça em BH Corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal da capital mineira; motivação e autoria são desconhecidas

Vítima foi encontrada com ferimento na cabeça e sangramento

Um homem, aparentemente em situação de rua, foi assassinado na madrugada deste domingo (24) em uma rua do bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte.

Uma pessoa que passou pelo local, próximo à pista de skate, por volta das 6h, foi quem deparou com a vítima no chão, com um ferimento grande na cabeça e sangramento.

Segundo a Polícia Militar, essa pessoa ligou para o 190 e informou sobre o homem morto, possivelmente uma pessoa em situação de rua no local.

Policiais militares do 34º Batalhão da PM seguiram para o local para averiguar a denúncia e, ao chegar, confirmaram que havia uma vítima de crime já sem vida. Não foi possível colher informações sobre autoria e motivação.

Equipe de perícia da Polícia Civil foi chamada para analisar o corpo ainda no local e identificar o que teria sido usado no assassinato do homem.

O Corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de BH.