Homem suspeito de abusar de criança é linchado em Contagem (MG) A Polícia Civil investiga as causas da morte do homem, de 49 anos; vítima levou golpes de pedra e pauladas Minas Gerais|Do R7, com Leandro Wagner, da Record Minas 21/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h47 )

Perícia constatou marcas de pneus no corpo do homem, mostrando que ele pode ter sido também atropelado

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem, de 49 anos, linchado durante a noite desta quinta-feira (20) no Bairro Santa Maria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima, que tem passagens policiais por suspeita de estupro de vulnerável, sofreu diversos traumas na cabeça, tendo sido golpeada com pedradas e pauladas. A perícia constatou marcas de pneus no corpo do homem, mostrando que ele pode ter sido também atropelado.

Três homens, de idades entre 19 e 27 anos, foram listados como potenciais suspeitos do crime. Ambos possuem envolvimento com o tráfico de drogas.

A vítima teria sido ameaçada de morte dentro de sua casa na última quarta-feira (19), após ter sido acusado de abusar sexualmente a neta de sua companheira. Na ocasião, ele e a mulher foram detidos.

Abusos

Na manhã do último dia 12 de março, a polícia foi acionada até a casa onde morava o suspeito, sua companheira, de 45 anos, e a neta dela, de apenas 7 anos. A avó tem a guarda da neta, e segundo o boletim de ocorrência, há cerca de dois anos mantinha um relacionamento com o homem em questão.

Segundo a mãe da criança, de 24 anos, que mora em uma casa ao lado, a filha a procurou na noite anterior, pedindo para dormir com ela. Chorando, a menina teria dito que estava com medo do namorado da avó e relatou que vinha sofrendo abusos do homem e que ele disse a ela que ela não contasse nada a ninguém, senão ele seria preso e iria para outra família. Os abusos estariam acontecendo há cerca de dois anos, sempre nas madrugadas ou pela manhã, quando a avó da criança saía para trabalhar.

Nos relatos da criança, ainda constam uma agressão por parte do suspeito pouco antes da chegada da polícia. O suspeito teria dado socos e tapas na menina, por conta da demora em “fazer xixi”. A menina disse que a avó sabia dos abusos, e que chegou a instalar câmeras de segurança na casa, mas que a mulher não tomou mais providências sobre o caso.

Versões

A avó da criança afirmou que nunca desconfiou de nenhuma atitude suspeita por parte do companheiro e que, inclusive, o homem a trata com carinho e atenção. A mulher ainda afirmou que as câmeras instaladas na casa foram motivadas por agressões sofridas pela criança por parte da mãe.

Já o suspeito afirmou que estava se preparando para trabalhar, e acordou a menina para fazer a coleta de sua urina para um exame. Enquanto a criança estava no banheiro, o homem afirmou que estava limpando os vidros do carro, quando começou uma discussão na casa da filha de sua companheira. Tendo sido incluindo na confusão, disse que a enteada afirmou que ele “iria resolver seus problemas com a polícia”.