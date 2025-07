Homem usa cachaça e isqueiro para incendiar bancos em BH e é preso após ataques em série Suspeito percorreu cerca de 4 km a pé e danificou quatro agências; crime envolve unidade da Caixa e mobiliza Polícia Federal Minas Gerais|Do R7 19/07/2025 - 16h51 (Atualizado em 19/07/2025 - 16h55 ) twitter

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada deste sábado (19) suspeito de atear fogo em quatro agências bancárias na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cometeu todos os ataques a pé e os crimes aconteceram em um intervalo de 1h40. Ao todo, o percurso do incendiário pode ter tido cerca de 4 km.

RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 26 anos é preso em Belo Horizonte após incendiar quatro agências bancárias.

Suspeito percorreu cerca de 4 km a pé em um intervalo de 1h40 para realizar os ataques.

Ele usou cachaça como líquido inflamável e um isqueiro para atear fogo, causando danos aos caixas eletrônicos.

Investigação está em andamento pela Polícia Civil e Federal devido a um dos alvos ser uma agência da Caixa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O autor foi localizado e preso pelos militares, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, após ser identificado por câmeras do sistema “Olho Vivo”. Durante a abordagem, o homem contou que usou cachaça como líquido inflamável e um isqueiro para provocar as chamas. Apesar do fogo, que foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, os caixas eletrônicos ficaram danificados e vão precisar ser reparados ou substituídos. O homem não levou nenhum valor em dinheiro das agências atacadas.

O suspeito agiu sozinho e já tem passagens por agressão, ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e vias de fato. Ele deve responder por dano ao patrimônio público, incêndio criminoso e outros crimes que ainda serão apurados pela Polícia Civil. A Polícia Federal também investiga o crime, já que uma agência da Caixa Econômica Federal foi um dos alvos do incendiário.

