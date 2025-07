RECORD nos Bairros leva Balanço Geral MG, serviços e atrações para Praça do Confisco, em BH Evento, que aconteceu das 08h às 12h, montou um pedaço da TV na região; Confira tudo o que rolou nesta edição Minas Gerais|Do R7 19/07/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/07/2025 - 16h44 ) twitter

Público se reúne na Praça do bairro Confisco, em BH, para a RECORD nos Bairros

A Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, recebeu a RECORD nos Bairros neste sábado (19). O evento, que aconteceu das 08h às 12h, levou um pouco da TV para a região, com a gravação do Balanço Geral MG. Ao lado de nossos repórteres e apresentadores, o Lair Rennó comandou a festa com muita alegria e distribuição de prêmios.

Além da gravação do programa, os participantes aproveitaram serviços, como a emissão da segunda via de certidões, atrações musicais e sorteios de vários produtos.

Confira um pouco do que rolou nesta edição da RECORD nos Bairros:

1 - RECORD nos Bairros: festa com serviços e prêmios agita o público no Confisco, em BH

2 - RECORD nos Bairros: evento conta com serviços gratuitos, sorteios e visita de Marcelo Aro

3 - RECORD nos Bairros: apresentação musical e sorteio de geladeira animam festa no Confisco

4 - RECORD nos Bairros: evento acaba com sorteio de caminhão de prêmios e show do Baianeiros

