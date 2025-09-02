Justiça converte em preventiva prisão de mãe suspeita de agredir filha de dois anos em BH Suspeita passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (1°) e está presa no presídio de Vespasiano; caso ainda é investigado pela polícia Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 02/09/2025 - 09h10 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h15 ) twitter

Mãe é presa após ser flagrada agredindo filha de 2 anos em Belo Horizonte

A Justiça converteu em preventiva a prisão da mulher suspeita de agredir a filha de dois anos no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ela foi flagrada em vídeo puxando o cabelo, dando tapas e até chutando a filha.

A mãe passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (1°) e está presa no presídio de Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi do juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, da CEAC (Central de Audiência de Custódia da Comarca de Belo Horizonte).

Segundo o boletim de ocorrência, o pai, de 38 anos, já suspeitava da violência e chegou a acionar o Conselho Tutelar em outra ocasião, quando a menina sofreu uma lesão no fêmur. Como não havia provas, ele decidiu instalar uma câmera em casa e conseguiu registrar as agressões.

Os pais da criança moram juntos, mas não mantêm um relacionamento afetivo. À polícia, a mulher alegou que cuida dos filhos sozinha, afirmou que sofre com estresse acumulado por brigas com o pai das crianças e que ele só ajuda quando ela aceitar reatar a relação com o homem.

Câmeras de segurança flagram mãe agredindo filha de 2 anos em Belo Horizonte:

