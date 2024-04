Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Mãe de bebê supostamente estuprada pelo pai achava ação normal, relata polícia Casal foi detido após caso ser denunciado por vizinhos, no bairro Conjunto Taquaril, na região leste da cidade

A polícia prendeu, nesta sexta-feira (29), um casal por suposto abuso sexual contra a própria filha, um bebê de quatro meses. O caso aconteceu no bairro Conjunto Taquaril, na região leste de Belo Horizonte.

O boletim de ocorrência indica que o homem abusava da filha frequentemente, passando o órgão genital pelo corpo do bebê e acariciando as partes íntimas da criança. Quando os vizinhos descobriram o que acontecia com a criança, ficaram revoltados e acionaram a Polícia Militar.

A mulher relatou aos militares que já percebia a situação, mas não relatava nada pois achava um comportamento normal do cônjuge. Para evitar ataque da população, a Polícia Militar conduziu o casal até a DP Leste, lá ambos prestaram depoimento.

A criança ficou sob cuidados do conselho tutelar. A reportagem procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.