Marido de delegada e CEO: saiba quem é homem preso suspeito de matar gari em BH Renê Junior teria matado a vítima usando a arma da esposa após uma briga de trânsito e fugido para uma academia, onde foi preso horas depois Minas Gerais|Gabriela Neves, do R7Minas 11/08/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h36 )

Foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) Renê da Silva Nogueira Junior. O homem, marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais e sócio-administrador de três empresas mineiras, é suspeito de assassinar um gari com um tiro na costela durante uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, na região Oeste da capital mineira. O disparo que matou a vítima teria sido feito usando a arma da esposa, que estava dentro do carro da delegada no momento do crime. Renê foi preso horas depois em uma academia na avenida Raja Gabaglia, na região Oeste da capital mineira, em um cerco montado pelas Polícias Civil e Militar.

A vítima, Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, chegou a ser socorrido para o hospital Santa Rita, na região do Barreiro, mas não resistiu. De acordo com a PM, a equipe de limpeza urbana recolhia o lixo no local e o caminhão de coleta estava na rua. O suspeito teria pedido a motorista para encostar o veículo porque ele precisava passar. Durante uma discussão, o homem ameaçou dar um tiro na condutora do caminhão, momento em que os garis intervieram e pediram que ele se acalmasse. No meio da confusão, um deles foi atingido por um tiro.

“Nesse momento, segundo informações dela [motorista], o condutor falou: ‘se você esbarrar esse caminhão no meu carro, eu vou dar um tiro em você. Você duvida?’. Ela entrou em choque, os coletores começaram a acalmá-lo e um deles levou um tiro”, detalhou o sargento Tiago Ribeiro, que acompanhou a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que aguarda a finalização do boletim de ocorrência, pela Polícia Militar, para formalizar a investigação do crime.

*Sob supervisão de Andrea Silva

