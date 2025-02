Marquise cai sobre carro em BH durante ventania O dono do veículo registrava o vento que antecedia o temporal que atingiu a capital quando ocorreu o incidente que causou perda total Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD TV MINAS 22/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estrutura caiu sobre carro em BH Reprodução/RECORD MINAS

A chuva chegou forte na tarde desta quarta-feira (22) em Belo Horizonte e houve registro de vários estragos em pontos diferentes da cidade. No Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, o comerciante André Silva, que fazia o registro da ventania que antecedia o temporal acompanhado de granizo, acabou flagrando o exato momento que uma marquise caiu bem em cima de seu carro.

O veículo estava estacionado na esquina das ruas Bonfim com a Pedro Leopoldo e ficou com a frente completamente destruída. Nas imagens captadas pelo celular do comerciante ele mostra a força do ventos, inclusive uma pessoa grita falando sobre as telhas voando. Assim que André Silva aponta a câmera para esquina onde o carro está, ele capta a estrutura despencando e atingido a frente do veículo.

Mesmo diante do prejuízo, ele segue gravando a cena. Ao se aproximar do veículo, parecendo não acreditar na cena que havia acabado de registrar, ele confirmou a destruição causada pelos blocos de tijolos e concreto.

Ainda com a câmeras ligada, André mostra como ficou o carro: a frente toda amassada e o para-brisa quebrado.

Segundo o comerciante, o carro era utilizado para trabalho e não tem seguro. Ele avalia que o automóvel deu perda total e estima que o prejuízo é de cerca de R$ 25 mil.